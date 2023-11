La definizione e la soluzione di: La scienza dei medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FARMACOLOGIA

Significato/Curiosita : La scienza dei medicinali

2000-2005. "le piante medicinali", di roberto michele suozzi, newton&compton, roma, 1994, pag.9-17 i.p.schonfelder, guida alle piante medicinali, ricca editore... La farmacologia (dal greco antico: fµa, phármakon, "rimedio" e , lógos, "discorso") è una branca della medicina, della biologia e delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

