La definizione e la soluzione di: Scandagliare il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TASTARE

Significato/Curiosita : Scandagliare il terreno

Per cercare il cibo usa il robusto muso per scandagliare il terreno, usando poi le zanne ed le zampe anteriori per scavare e raggiungere il cibo. tuttavia... Damocle è il protagonista di un racconto aggiunto tardivamente alla cultura greca classica. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scandagliare il terreno : scandagliare; terreno; Strumenti per scandagliare ; Uno strumento per scandagliare ; Profonde lavorazioni del terreno ; Si fanno per tastare il terreno ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno ; Quello del terreno lo fa il bulldozer; Dissoda il terreno ; Una gara motociclistica su terreno accidentato;

Cerca altre Definizioni