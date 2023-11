La definizione e la soluzione di: La si scaccia ammazzando i l tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOIA

Significato/Curiosita : La si scaccia ammazzando i l tempo

La noia (termine derivato, come quello francese di ennui, dal latino in odio e ripreso probabilmente dal provenzale noja, enoja, enueg) è uno stato ...

