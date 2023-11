La definizione e la soluzione di: San __, in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIETROBURGO

Significato/Curiosita : San in russia

Altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo ´, rossíja... San Pietroburgo (in russo -, Sankt-Peterburg, AFI: [snkt ptr'burk]) è la seconda città della Russia per dimensioni e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : San __, in Russia : russia; Pietroburgo: la seconda città della russia ; L Unione economica che comprende russia e Armenia; Nome diffusissimo in russia ; Area dell Asia settentrionale parte della russia ; La russia su Internet; È la più fredda regione della russia ;

