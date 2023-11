La definizione e la soluzione di: Salvador Allende diventa presidente del Cile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : 1970

Significato/Curiosita : Salvador allende diventa presidente del cile

2. il colpo di stato in cile del 1973 fu il rovesciamento del governo democraticamente eletto presieduto da salvador allende da parte dell'esercito e... Il 1970 (MCMLXX in numeri romani) è un anno del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

