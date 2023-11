La definizione e la soluzione di: Un salame del Parmense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FELINO

Significato/Curiosita : Un salame del parmense

Il salame felino è un salame prodotto storicamente nella cittadina di felino (da cui il nome) e in alcuni comuni limitrofi, come sala baganza e langhirano... i felini, sottofamiglia di animali appartenenti alla famiglia dei felidi Felino, comune della provincia di Parma Salame Felino, salame di carne suina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un salame del Parmense : salame; parmense; Tipico salame lombardo; Il pane napoletano con uova strutto e salame ; Piccolo e duro salame ; Legumi ottimi con il salame ; salame ... senza sale; salame senza sale; Salume parmense di maiale prodotto a Zibello; Comune del parmense con un frequentato outlet; Località del parmense famosa per i salami; La cittadina del parmense rinomata per i salami; Località parmense famosa per il culatello; Compositore parmense ;

Cerca altre Definizioni