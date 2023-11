La definizione e la soluzione di: Un ruminante alpino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAMBECCO

Significato/Curiosita : Un ruminante alpino

Crescita dei denti per tutta la vita del ruminante, a differenza degli esseri umani o di altri non ruminanti, i cui denti smettono di crescere dopo una... Lo stambecco delle Alpi (Capra ibex L. 1758), anche noto come stambecco alpino, bouquetin, o semplicemente stambecco, è una specie di capra selvatica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un ruminante alpino : ruminante; alpino; ruminante delle pianure americane; ruminante che si difende sputando; Un velocissimo ruminante con lunghe corna arcuate; Il ruminante addomesticato dai Lapponi; ruminante andino; Un ruminante del Tibet; Rifugio alpino ; Il massiccio alpino con la Punta Dufour; Il valico alpino che porta in Valcamonica; Pesce salmonide alpino e di fontana; In testa all alpino ; Un peso per l alpino ;

