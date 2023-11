La definizione e la soluzione di: Riprodurre un documento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FOTOCOPIARE

Significato/Curiosita : Riprodurre un documento

Immagini e oggetti di grafica vettoriale 2d che compongono il documento. il documento pdf non dovrebbe includere informazioni specifiche per software... Il formato carta è una codifica che indica la dimensione (ovvero la lunghezza e l'altezza) di un foglio di carta. Sono esistiti molti standard ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

