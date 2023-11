La definizione e la soluzione di: Riducono l attrito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLI

Mediato da dispositivi appositi (cuscinetti), che riducono le perdite di energia meccanica per attrito. il sistema dell'asse e delle sue parti accessorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Riducono l attrito : riducono; attrito; La fascia oraria in cui i bar riducono i prezzi; riducono le buste paga; riducono estremamente il campo visivo del cavallo; riducono la media oraria; Si riducono per risparmiare; riducono l attrito; Stridore frutto dell attrito tra parti metalliche; Risuona dell attrito fra due parti metalliche; Stridere per attrito ; Rumore causato da attrito ; Riducono l attrito ; L attrito di un corpo nel suo moto di rotolamento su un altro;

