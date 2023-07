Rettitudine negli affari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rettitudine negli affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONESTÀ

Significato/Curiosità : Rettitudine negli affari

La rettitudine negli affari o l'onestà è un principio fondamentale che guida il comportamento etico nelle transazioni commerciali. Si riferisce alla qualità di essere sinceri, leali e corretti nelle proprie azioni e decisioni aziendali. L'onestà comporta la mancanza di frode, inganno o imbroglio, e si basa sull'aderenza ai valori morali e all'integrità. Nella sfera degli affari, l'onestà si traduce in condurre le operazioni in modo etico, rispettando gli accordi presi, mantenendo la trasparenza finanziaria e trattando i clienti, i dipendenti e i partner commerciali con rispetto e fiducia. La rettitudine negli affari promuove la reputazione, la fiducia reciproca e la sostenibilità a lungo termine delle aziende.

