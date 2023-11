La definizione e la soluzione di: Relative a tempi remoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANTICHE

Significato/Curiosita : Relative a tempi remoti

Praticamente identico. si suppone che siano tutte arrivate dall'oriente in tempi remoti. ne vengono utilizzati i semi o i piccoli frutti, essiccati ed, eventualmente... Con il termine antica Grecia (o anche I Greci) si indica la civiltà sviluppatasi nella attuale Grecia, in Albania, nelle isole del Mar Egeo, sulle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Relative a tempi remoti : relative; tempi; remoti; relative all epoca attuale; relative all epoca di Boccaccio; relative a un grande fiume dell Europa orientale; relative a una profonda esperienza spirituale; relative agli dèi dell Olimpo; relative ad un antica popolazione semitica; I tempi sul ring; Ballo di altri tempi ; Ballo d altri tempi ; Ai tempi dei Romani era la capitale del Friuli; È stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi ; I tempi da rispettare; Persona che vive appartata in luoghi remoti ; remoti antenati; remoti popoli dell Europa centrale ed orientale; remoti confini inabitati; Predicarono in tempi remoti ; Antico, relativo a tempi remoti ;

