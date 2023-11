La definizione e la soluzione di: Un recipiente dell oliera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMPOLLA

Significato/Curiosita : Un recipiente dell oliera

"brentella" per indicare un piccolo corso d'acqua. nel veneto la parola brenta o brentela o brenton ha il significato di tinozza, recipiente in legno 200/400... Il termine ampólla si riferisce in genere a vasi di ogni forma e materia, ma viene usato più propriamente per indicare piccoli contenitori di vetro a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un recipiente dell oliera : recipiente; oliera; Un recipiente per la benzina; Panciuto recipiente di terracotta per l olio; recipiente di terracotta per l olio; recipiente di legno; Il recipiente di Zi Dima; recipiente che si gonfia riempiendolo; Le bottigliette dell oliera ;

Cerca altre Definizioni