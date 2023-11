La definizione e la soluzione di: La quota che i contribuenti possono dare a enti religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : OTTO PER MILLE

Significato/Curiosita : La quota che i contribuenti possono dare a enti religiosi

Scelte espresse dai soli contribuenti che forniscono un'indicazione al riguardo. la quota del reddito dei contribuenti che non ha espresso alcuna scelta... L'otto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

