La definizione e la soluzione di: Quelli della patata sono gemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OCCHI

Significato/Curiosita : Quelli della patata sono gemme

Il colore degli occhi è un tratto poligenico determinato principalmente dalla quantità di melanina e dal tipo di pigmento dell'iride.

