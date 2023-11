La definizione e la soluzione di: Quella mediatica è il discredito sui giornali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GOGNA

Significato/Curiosita : Quella mediatica e il discredito sui giornali

Sibilla cooman esprimerebbero il discredito per la pratica, tradizionalmente femminile, della predizione della fortuna. il critico anthony holden scrisse... La gogna è uno strumento punitivo, di contenzione, di controllo, di tortura, utilizzato prettamente durante il Medioevo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella mediatica è il discredito sui giornali : quella; mediatica; discredito; giornali; Wagner compose quella delle Valchirie; Chi imita segue quella degli altri; È nota quella di Gallura; È rinomata quella ligure; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; Campagna mediatica denigratoria: macchina; Risonanza mediatica che smuove l opinione; Approfittano dell anonimato per lanciare offese, insulti e discredito sui social; giornali e riviste in edicola; Botta di fortuna per i giornali ; L edicola dei giornali ; Comprendono giornali e televisioni; Scrive sui giornali ; Offre o cerca qualcosa su giornali e bacheche;

Cerca altre Definizioni