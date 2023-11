La definizione e la soluzione di: Il purè arabo di ceci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HUMMUS

Significato/Curiosita : Il pure arabo di ceci

Noci ecc. maftul, il cuscus palestinese. hummus, purè di ceci. fool (dall'arabo ), purè di fave. dawali, foglie di uva ripiene di riso e carne. makluba... L'hummus (in arabo ) è una salsa tipica del Medio Oriente a base di pasta di ceci e tahina, aromatizzata con olio di oliva, aglio, succo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

