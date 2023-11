La definizione e la soluzione di: Si può usare per saldare due cavi elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STAGNO

Significato/Curiosita : Si puo usare per saldare due cavi elettrici

Altrimenti si decompone la martensite. esempi di acciaio di questa categoria sono x210cr13, che si può usare per la costruzione di lame per sega circolare... Stagno – metallo Stagno – bacino acqueo di piccole dimensioni Geografia Croazia Stagno (Ston) – città della CroaziaItalia Stagno Lombardo – comune ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

