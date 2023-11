La definizione e la soluzione di: Può servire da ripostiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOLAIO

Significato/Curiosita : Puo servire da ripostiglio

Corriere.it. url consultato il 12 marzo 2022. ^ ripostiglio: definizione e significato di ripostiglio - dizionario italiano - corriere.it, su dizionari... Un solaio è una struttura resistente bidimensionale piana a carico strutturale ortogonale che concorre alla sicurezza statica, ripartendo i carichi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Può servire da ripostiglio : servire; ripostiglio; La caraffa di cristallo per servire vini; Ciotola usata in cucina per servire cibi; Contenitore con manici per servire minestre; Vi si può servire la macedonia in tavola; Un modo di servire l aragosta; Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; ripostiglio in cui si ripongono i paramenti sacri; ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni; Servono da ripostiglio ; Buio e angusto ripostiglio ; Il... ripostiglio del vino; Servono come ripostiglio ;

