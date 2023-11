La definizione e la soluzione di: Può essere hard, indie o punk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROCK

Significato/Curiosita : Puo essere hard indie o punk

Sottogeneri, come soft rock, hard rock, glam rock, rock progressivo, heavy metal, e punk rock. nuovi sottogeneri derivati dal punk e importanti negli anni... Il rock è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del XX secolo. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

