La definizione e la soluzione di: Può bloccare la memoria ma non è il guasto al computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMNESIA

Significato/Curiosita : Puo bloccare la memoria ma non e il guasto al computer

il computer portatile (ellissi molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato... Nel linguaggio medico, l'amnesia è un disturbo della memoria a lungo termine episodica. La persona affetta da amnesia può essere incapace di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

