La Punta degli aerei diretti a Palermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Punta degli aerei diretti a Palermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAISI

Significato/Curiosita : La punta degli aerei diretti a palermo

Borsellino di palermo-punta raisi (iata: pmo, icao: licj) è un aeroporto italiano situato in zona punta raisi a est del golfo di castellammare, a 35 km a ovest... Falcone e borsellino di palermo-punta raisi (iata: pmo, icao: licj) è un aeroporto italiano situato in zona punta raisi a est del golfo di castellammare,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

