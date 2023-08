Proposta di acquisto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proposta di acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OFFERTA

Significato/Curiosita : Proposta di acquisto

Aerea spagnola per numero di passeggeri trasportati dopo iberia e vueling; la sua sede si trova a llucmajor, sull'isola di maiorca, mentre la sua base... Wikipedia. in generale un'offerta è quanto si propone di dare in cambio di qualcosa. in ambito economico, per curva di offerta si intende la quantità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Proposta di acquisto : proposta; acquisto; Associarsi a una proposta ; La proposta di un libro di Jonathan Swift; Approvare una proposta ; Sottrarsi a una proposta ; proposta allettante e generosa; Caldeggiare una proposta ; Equivalente in denaro da pagare per un acquisto ; Un acquisto in Borsa; Massiccio acquisto in Borsa; Giudizio, recensione post acquisto online ing; Si dà in anticipo per un affitto o un acquisto ; Sborsare per l acquisto ;

Cerca altre Definizioni