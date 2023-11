La definizione e la soluzione di: Profonda gola montana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANALONE

Significato/Curiosita : Profonda gola montana

La forra o gola di rio freddo è un profondo canyon che incide il versante orientale del monte cucco, montagna dell'appennino umbro-marchigiano. il torrente... Canalone – in geografia, una incisione di una parete rocciosa

– in geografia, una incisione di una parete rocciosa Canalone – in alpinismo, un canale compreso fra due fianchi rocciosi, sovente ricoperto di ghiaccio. Molto spesso un canalone è la via più breve per raggiungere la vetta di un monte

– in alpinismo, un canale compreso fra due fianchi rocciosi, sovente ricoperto di ghiaccio. Molto spesso un canalone è la via più breve per raggiungere la vetta di un monte Canalone – fuoripista sciistico che si trova nel comune di Madesimo

– fuoripista sciistico che si trova nel comune di Madesimo Canalone Miramonti – pista sciistica a Madonna di Campiglio

– pista sciistica a Madonna di Campiglio Il canalone – nome popolare con cui è chiamato la lama Lamasinata , corso d'acqua effimero fra i quartieri Stanic e San Girolamo di Bari, Palo del Colle, Modugno e Bitetto

– nome popolare con cui è chiamato la lama , corso d'acqua effimero fra i quartieri Stanic e San Girolamo di Bari, Palo del Colle, Modugno e Bitetto CanalOne – canale della Switchover Media La forra odi rio freddo è uncanyon che incide il versante orientale del monte cucco, montagna dell'appennino umbro-marchigiano. il torrente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Profonda gola montana : profonda; gola; montana; Si dice di voce lontana cupa e profonda ; Noia profonda prolungata; profonda lacerazione; profonda sonnolenza; profonda per il poeta; Guardato con profonda stima e benevolenza; Stringe la gola del commosso; Stringeva la gola del condannato; Specialista di orecchie e gola ; Si conficcano in gola ; Il sipario in gola ; Causa mal di gola ; Una zona montana di pascolo; Zona montana in cui si porta il bestiame d estate; Una galleria montana ; Un satellite di Giove dedicato a una ninfa montana ; Quella montana è una pianta perenne officinale; Centro della comunità montana della Valle Seriana;

Cerca altre Definizioni