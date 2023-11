La definizione e la soluzione di: Un primo piatto a base di verdure e legumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MINESTRONE

Significato/Curiosita : Un primo piatto a base di verdure e legumi

un primo piatto è un piatto in genere a base di riso o pasta che viene consumato all'inizio del pasto, ma che può essere, a volte, preceduto da uno o... Il minestrone è una minestra in brodo con verdure e legumi che può essere arricchita da pasta o riso. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

