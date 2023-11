La definizione e la soluzione di: È pregiata quella di merinos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosita : E pregiata quella di merinos

di riferimento. la merino, o merinos, è una razza di pecora apprezzata soprattutto per il suo vello, da cui si ottiene una lana molto fine e pregiata... La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

