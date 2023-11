La definizione e la soluzione di: Prefisso che sta per prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANTE

Significato/Curiosita : Prefisso che sta per prima

Nel 1795 con sei prefissi. le date indicate indicano il riconoscimento del prefisso con risoluzione della cgpm. gli ultimi prefissi quetta, ronna, ronto... Ante Rebic (Spalato, 21 settembre 1993) è un calciatore croato, attaccante del Besiktas. Con la nazionale croata è diventato vicecampione del mondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

