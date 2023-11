La definizione e la soluzione di: Le poltrone dei parlamentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEGGI

Significato/Curiosita : Le poltrone dei parlamentari

Cattedra. se originariamente le misure standard applicate alle poltrone erano molto simili a quelle di una sedia, poiché la poltrona non era altro che una variante... La legge Mattarella, dal nome del suo relatore, Sergio Mattarella, era il sistema elettorale in vigore in Italia dal 1993 al 2005 per l'elezione del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

