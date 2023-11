La definizione e la soluzione di: È il più recente periodo dell era mesozoica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRETACEO

Significato/Curiosita : E il piu recente periodo dell era mesozoica

Fine del periodo cretaceo e dell'era mesozoica. in seguito durante il paleocene, i mammiferi si diversificarono rapidamente, si ingrandirono e divennero... Nella scala dei tempi geologici, il Cretacico o Cretaceo, corrisponde al terzo e ultimo periodo dell'era Mesozoica. È compreso tra 145,5 ± 4,0 e 65,5 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

