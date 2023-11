La definizione e la soluzione di: È più grande dello sparviero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Contiene immagini o altri file su sparviero portaerei aquila e sparviero - plancia di comando portaerei sparviero, su marina.difesa.it. portale aviazione... L'astore (Accipiter gentilis, Linneo 1758), detto anche astore comune oloartico, è un uccello rapace della famiglia degli Accipitridi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

