La definizione e la soluzione di: Il pievano noto per i motti arguti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARLOTTO

Significato/Curiosita : Il pievano noto per i motti arguti

pierino noto per i monti arguti" />Arlotto Mainardi, detto il Piovano o Pievano Arlotto (Firenze, 25 dicembre 1396 – Firenze, 26 dicembre 1484), è stato un presbitero italiano, famoso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il pievano noto per i motti arguti : pievano; noto; motti; arguti; noto quotidiano parigino; Dario noto regista; noto romanzo di Nathaniel Hawthorne; Biagio noto cantautore; Enzo noto giornalista; Il noto giornalista Lerner; Autori di battute e motti di spirito; Un vocabolo da motti ; motti proverbiali; arguti e pungenti; Fini arguti ; arguti e gioviali; Burle, scherzi arguti ;

Cerca altre Definizioni