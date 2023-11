La definizione e la soluzione di: Piene di buon senso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAGGE

Significato/Curiosita : Piene di buon senso

Tasche vuote ma piene di sogni, piene di determinazione, piene di desiderio. la campagna presidenziale era in piena attività. ricordo di aver guardato la... La parabola delle dieci vergini è una parabola di Gesù raccontata solamente nel Vangelo secondo Matteo 25,1-13. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piene di buon senso : piene; buon; senso; piene d apprensione; Vivaci piene di vita; Ci sono quelle piene storte e di miele; A piene mani; Si spera di tirarle piene ; piene di ardimento; Se è vecchia fa buon brodo; Non basato su un buon ragionamento; Fa buon sangue; Salvo buon Fine; Felice di buon umore; Che hanno un buon gusto; Ci va chi imbocca inopportunamente un senso unico; Lo è la vite che penetra girando in senso orario; Un senso nel dar le carte; Un doppio senso verbale; Fama anche in senso negativo; Un senso del detective;

Cerca altre Definizioni