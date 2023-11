La definizione e la soluzione di: Piazzale circolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RONDÒ

Significato/Curiosita : Piazzale circolare

48619°n 9.216923°e45.48619; 9.216923 piazzale loreto (piazal luret in dialetto milanese, afi: [pja'a:l lurt]) è un piazzale di milano situato al termine di... Rondò Veneziano è un ensemble musicale italiano (sebbene il marchio sia stato ceduto alla svizzera Cleo Music AG nel 1990) che si ispira alla musica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

