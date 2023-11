La definizione e la soluzione di: Le piante come il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GRAMINACEE

Significato/Curiosita : Le piante come il grano

il grano saraceno (fagopyrum esculentum moench, 1794) è una pianta appartenente alla famiglia delle poligonacee. è una pianta erbacea e annuale, compie... Le Poacee, comunemente conosciute come Graminacee (Poaceae [R.Br.] Barnhart, 1895 o Gramineae [nomen cons.] Juss.), sono una famiglia di piante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le piante come il grano : piante; come; grano; piante molto note a chi crea rebus; piante delle Malvacee; piante fiorifere ornamentali; Sono fonti di piante ; Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano; Tutte le piante lo contengono; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; Classe di vermi parassiti come la filaria; Il cantautore italiano che ha in repertorio come una favola; Le setole del grano ; Torri per il grano ; Una varietà di grano molto resistente; Una ricercata varietà di grano duro; Racchiude i chicchi di grano ; Il grano lo è al pari dell avena;

Cerca altre Definizioni