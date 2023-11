La definizione e la soluzione di: Pezzetti di pasta ripieni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAVIOLI

Sono un piatto tradizionale ucraino di pasta ripiena di forma triangolare o a mezza luna, con ripieni a base di patate, carne, formaggio fresco molle... I ravioli (plurale di ravïòlo - ant. raviuòlo) sono un primo piatto di pasta sfoglia di forma squadrata o tondeggiante, ripiena di carne, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

