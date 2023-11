La definizione e la soluzione di: Per mangiare va anche indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DAMA

Significato/Curiosita : Per mangiare va anche indietro

Multipla, che va completata nello stesso turno di gioco. nella dama internazionale le pedine possono mangiare sia in avanti che all'indietro (sempre diagonalmente)... Il daino (Dama dama Linnaeus, 1758), conosciuto anche con il termine arcaico di damma o dama, è un mammifero artiodattilo della famiglia dei Cervidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Per mangiare va anche indietro : mangiare; anche; indietro; Smoderatezza nel mangiare ; Variopinto uccelletto che si tuffa per mangiare ; Così è l uomo nel mangiare ; Si dà da mangiare ai cavalli; Mi piace mangiare un uovo alla insieme ai noodles; mangiare : fame = bere; Comprendono anche i gechi; È detto anche pappafico; Il minerale detto anche rubino d arsenico; È detto anche filugello; È detta anche cetriolo di mare; C è anche a festone; Il viaggio all indietro ; Uno scatto che lascia indietro ; Come il fenomeno che non può tornare indietro ; Un passo all indietro ; I crostacei che si dice camminino all indietro ; Fa avanti e indietro ;

Cerca altre Definizioni