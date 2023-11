La definizione e la soluzione di: Pattuglie militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RONDE

Significato/Curiosita : Pattuglie militari

La pattuglia militare fa parte dei campionati mondiali militari di sci, organizzati a cadenza annuale dal comitato internazionale sport militari. la... Per ronda si intende un'attività ispettiva di guardia e di ispezione compiuta su una zona determinata da una o più persone. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

