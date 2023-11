La definizione e la soluzione di: Fa partire l apparecchio all ora voluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Fa partire l apparecchio all ora voluta

Insediata alla questura di milano, dove fu installato un gigantesco apparecchio "westinghouse 21" di fabbricazione statunitense; l'iniziale della marca... Temporizzatore (chiamato anche Timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio Timer – album di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

