La definizione e la soluzione di: La osserva un malato ma non è la finestra di fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERAPIA

Significato/Curiosita : La osserva un malato ma non e la finestra di fronte

Ingegnoso di un delitto perfetto che gli inquirenti non avrebbero mai potuto risolvere, è firmata da lawrence wargrave. il giudice osserva di essere l'unico... La terapia (dal greco eapea, therapèia), in medicina, è lo studio e l'attuazione concreta di quanto necessario per portare alla guarigione delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La osserva un malato ma non è la finestra di fronte : osserva; malato; finestra; fronte; Da qui si osserva quasi tutta Matera; Spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; La osserva il chimico; Chi lo osserva non tocca cibo; osserva i patti convenuti; Si osserva e studia dal belvedere; Così appare chi è malato ; Così sta il malato che inizia a riprendersi; Così sta il malato che inizia a riprendersi; Il malato per il medico; malato dalla nascita; Chi la marca si dà malato ; Si svolge sulla finestra ; Tipologia di finestra isolante: a doppi; Uno scuretto della finestra ; Si innesta su un tetto con una finestra ; Una finestra divisa da due pilastrini; Il James de La finestra sul cortile; Il porto di fronte a Calais; Il fronte dello schieramento; È di fronte a Windsor; Lo è di sudore la fronte dell affaticato; L area parigina di fronte alla Torre Eiffel; Hanno un punto colorato in mezzo alla fronte ;

Cerca altre Definizioni