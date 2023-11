La definizione e la soluzione di: L ortaggio ottimo cucinato alla parmigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MELANZANA

Significato/Curiosita : L ortaggio ottimo cucinato alla parmigiana

Della cucina di liguria. esso consiste in un insieme di erbe selvatiche cucinate mediante una breve bollitura, utilizzate per minestre, frittate, torte... La melanzana (Solanum melongena L.) è una pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle Solanaceae, coltivata per il suo frutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

