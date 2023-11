La definizione e la soluzione di: Si organizzano ogni quattro anni in posti diversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADI

Significato/Curiosita : Si organizzano ogni quattro anni in posti diversi

Quali si spiegano i valori del movimento olimpico, come si celebrano, si organizzano e si amministrano i giochi olimpici lo stesso argomento in dettaglio:... I Giochi olimpici dell'era moderna sono un evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i migliori atleti nel mondo in quasi tutte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si organizzano ogni quattro anni in posti diversi : organizzano; ogni; quattro; anni; posti; diversi; organizzano colpi di Stato; Le organizzano gli stilisti; Si organizzano per dire sì; organizzano spettacoli; Una festa che cambia data ogni anno; ogni galantuomo tiene al proprio; ogni autista ha la sua; Si occupa d ogni cosa; Vento che cambia direzione a ogni semestre; Sta all ingresso d ogni caserma; Lo sport con quattro stili; Una bici con quattro pedali; Ha due ruote e quattro pedali; Ha solo quattro sensi; Se ne fanno quattro tra amici; Si gioca in due o in quattro ; Un ballo degli anni 60; Il Tyrannosaurus di milioni d anni fa; Gli anni dei figli dei fiori; L alieno di una popolare serie televisiva anni 80; Ballo di moda negli anni 90; Dura da oltre duemila anni ; Ordine di posti a teatro; Una due posti da città; posti a grande profondità; Un ordine di posti all arena; I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio; Occupano i grandi posti barca; Ce ne sono diversi nelle tintorie; diversi ; La gamma digradante dei diversi colori; I diversi livelli nel karate; Giudicate in modi diversi ; Relativa a piante che hanno organi maschili e femminili su germogli diversi ;

Cerca altre Definizioni