La definizione e la soluzione di: Le ombre dei defunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FANTASMA

Significato/Curiosita : Le ombre dei defunti

Ha un dono speciale; può percepire la presenza dei defunti con qualcosa di sospeso e non solo. i defunti gli appaiono per aiutarlo a risolvere i crimini... Il fantasma (dal latino phantasma, derivato dal greco ftasµa, phàntasma, a sua volta da at phantàzo, "mostrare" o da atµa «apparire»), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le ombre dei defunti : ombre; defunti; Diresse ombre rosse; Danno ombre passeggere; Ilumina il tavolo operatorio senza creare ombre ; Possono esserlo certi vasi o certe ombre ; Lo sono certe ombre artistiche sulle pareti; Si alternano alle ombre ; Locali per defunti ; defunti durante una guerra; Il cui ricordo ancora duole, come i defunti ; Lo è il riposo dei defunti ; Messa in memoria dei defunti ; Quelli funebri lodano i defunti ;

