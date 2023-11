La definizione e la soluzione di: Ogni gioco dura poco noto proverbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BEL

Significato/Curiosita : Ogni gioco dura poco noto proverbio

Ligure. esempio (proverbio): s'o sraina 'd neucc, 'r bel teimp o dura paid 'd un euv cheucc. (se si rasserena di notte il bel tempo dura come un uovo cotto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ogni gioco dura poco noto proverbio : ogni; gioco; dura; poco; noto; proverbio; Una festa che cambia data ogni anno; ogni galantuomo tiene al proprio; ogni autista ha la sua; Si occupa d ogni cosa; Vento che cambia direzione a ogni semestre; Sta all ingresso d ogni caserma; Un gioco di mani; Scala gioco di carte; gioco a squadre da ragazzi; Il gioco del calcio negli Stati Uniti; Il gioco a carte scientifico; Truffano al gioco ; Tante ore dura un giorno; Che dura 36 mesi; dura roccia di origine vulcanica; dura da oltre duemila anni; Quello bello dura poco; Che dura poco passeggera; poco portato al riso; poco assennati; Un attore ben poco spontaneo; L aspetto poco chiaro o sconosciuto d una vicenda; Si dice di questione poco importante; Un difetto di poco conto; noto quotidiano parigino; Dario noto regista; noto romanzo di Nathaniel Hawthorne; Biagio noto cantautore; Enzo noto giornalista; Il noto giornalista Lerner; proverbio che consiglia di non desistere mai; Da un noto proverbio : Dite la che ho detto la mia; Per un proverbio il carro non ci va messo davanti; Antico proverbio latino; Chi la fa l dice il proverbio ; proverbio romantico al cuor non si;

Cerca altre Definizioni