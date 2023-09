L occhio del sommergibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L occhio del sommergibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PERISCOPIO

Significato/Curiosita : L occhio del sommergibile

In il padrone e l'operaio gianni marzocchi in saxofone e in il sommergibile più pazzo del mondo bruno cattaneo in si ringrazia la regione puglia per averci... Britannica. disegno di periscopio ottico zeiss per sottomarino. periscopio monoculare da attacco per sottomarino. periscopio di un sottomarino. ^ (en)...