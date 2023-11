La definizione e la soluzione di: Non flessibile o severo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGIDO

Significato/Curiosita : Non flessibile o severo

L'affidò a generali di estrazione equestre. organizzò un tipo di difesa più flessibile "in profondità": anziché distribuire le truppe su tutto il confine, le... Un disco rigido o disco fisso (conosciuto anche con il nome inglese di hard disk o HDD, acronimo di hard disk drive, lett. "unità a disco rigido"; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

