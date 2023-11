La definizione e la soluzione di: Dà nome a quattro musei inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TATE

Significato/Curiosita : Da nome a quattro musei inglesi

Funerarie greche del v e iv secolo a.c.. il celebre "mosaico delle colombe" che dà il nome alla sala. la tabula iliaca dei musei capitolini. il bronzo di ascoli... Emory Andrew Tate III (Chicago, 14 dicembre 1986) è un ex kickboxer statunitense con cittadinanza britannica. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dà nome a quattro musei inglesi : nome; quattro; musei; inglesi; Legò il suo nome alla pila; Il nome di Tolstoj; Il nome di King Cole il cantante del 900; nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne; L antico nome del fiume Po; Dà nome a un lago del Lazio; Lo sport con quattro stili; Una bici con quattro pedali; Ha due ruote e quattro pedali; Ha solo quattro sensi; Se ne fanno quattro tra amici; Si gioca in due o in quattro ; Ha per templi i musei ; Le statue di certi musei ; musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè; Una vetrinetta per esporre nei musei ; musei di mezzi bellici; I musei con i quadri; L ultimo per gli inglesi ; Per gli inglesi è Hugh; Per gli inglesi è daughter; Ex monete inglesi ; Gli oppositori dei laburisti inglesi ; Precede Sun nei calendari inglesi ;

Cerca altre Definizioni