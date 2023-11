La definizione e la soluzione di: Nella poppa e nella prua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Nella poppa e nella prua

Individuare osservando l'imbarcazione dalla prua nella direzione opposta a quella di navigazione. la poppa è l'area in cui sono solitamente situati gli...

