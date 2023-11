La definizione e la soluzione di: Nascita della Coca Cola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : 1886

Significato/Curiosita : Nascita della coca cola

Bibita analcolica ed effervescente al gusto di arancia, prodotta dalla the coca-cola company. la fanta all'arancia, meglio nota come "aranciata fanta", è la... Il 1886 (MDCCCLXXXVI in numeri romani) è un anno del XIX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nascita della Coca Cola : nascita; coca; cola; Si ricava dalla data di nascita ; Lo era per nascita Galileo; Quella di nascita rivela l età; Malato dalla nascita ; Viene imposto alla nascita ; Lo era per nascita Einstein; Ci sono quelli di coca in Spagna e Conwy in Galles; Un cocktail a base di rum e coca cola; Le Alpi con il Pizzo coca ; Una diffusissima coca ; È la sede della coca Cola; Una diffusa coca ; cola dai crateri; cola dall albero della gomma; cola dai pini; cola sul candeliere; Un cocktail a base di rum e coca cola ; Una cola al bar;

Cerca altre Definizioni