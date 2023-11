La definizione e la soluzione di: Monti che separano l Europa dall Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : URALI

Significato/Curiosita : Monti che separano l europa dall asia

Europea, separano l'europa dall'asia; i carpazi, una grande catena montuosa dell'europa centrale e meridionale; le alpi, montagne che separano l'italia... I monti Uràli (in russo: ´ ´, Urál'skie góry, AFI: ['ralskj 'gor]; o anche solo ´, Urál), noti semplicemente anche come Urali, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Monti che separano l Europa dall Asia : monti; separano; europa; dall; asia; Il nome di monti e Draghi; La cresta dei monti ; I monti austriaci con il Grossglockner; monti Nebrodi o; I monti più vicini a Enna; Pianure tra monti ; separano le narici; separano i continenti; Li separano gli oceani; Le Bocche di Bonifacio la separano dalla Corsica; Elementi verticali che separano gli ambienti; Distanze che separano due elementi; Il porto da cui Colombo lasciò l europa ; Quelli Bassi si trovano in europa ; Il dittongo dell europa ; Può causare una procedura dell europa ; Che riguarda la penisola più ad est in europa ; Relative a un grande fiume dell europa orientale; Immatricolati dall ACl; Segnato in viso dall età; Il viaggio negli Usa dall Atlantico al Pacifico; Un missile lanciato dall alto; Venne scacciata dall Olimpo; Ci dividono dall Austria; Un altopiano dell'asia centrale; Area dell asia settentrionale parte della Russia; L attributo dell asia mediterranea; Ebbero un fiorente impero in asia Minore; Attuale nome dell asia Minore; Comprende l asia occidentale;

Cerca altre Definizioni