Molti lo espongono anche se è modesto

Soluzione 6 lettere : PARERE

Significato/Curiosita : Molti lo espongono anche se e modesto

Egli stesso, realizzò anche una videocassetta in cui lui e il maestro enzo montanari (sesto dan ed ex vicecampione mondiale) espongono i rudimenti dell'arte... Un parere è l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire espressa, sotto forma di giudizio, su richiesta di altri. Nel diritto è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

