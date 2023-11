La definizione e la soluzione di: Misura per diamanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARATO

Significato/Curiosita : Misura per diamanti

Proprietario voglia mantenere l'anonimato. si ricorda che nei diamanti il carato è una misura di peso (un carato equivale a 0,2 grammi); le colonne con i... Il termine carato è principalmente utilizzato in oreficeria e metallurgia con un duplice significato, quale unità di misura della massa di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

